Deux jours après la remise du Ballon d’Or, qui a beaucoup fait parler au sud de la Méditerranée en raison de l’absence de podium pour Sadio Mané (4e), la Confédération africaine de football (CAF) a donné ce mercredi les dix joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur africain de l’année 2019.

On y retrouve évidemment l’attaquant sénégalais de Liverpool, mais aussi ses coéquipiers en club Mohamed Salah et en sélection Kalidou Koulibaly. Vainqueur de la CAN, l’Algérie place quant à elle trois représentants : Ismail Bennacer, Riyad Mahrez et Youcef Belaili. Le Ballon d’Or africain sera décerné le 7 janvier 2020.

LA LISTE DES 10 NOMMES

André Onana (Ajax/CAM)

Hakim Ziyech (Ajax/MAR)

Ismail Bennacer (AC Milan/ALG)

Kalidou Koulibaly (Naples/SEN)

Mohamed Salah (Liverpool/EGY)

Odion Ighalo (hanghai Shenhua/NIG)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/GAB)

Riyad Mahrez (Manchester City/ALG)

Sadio Mané (Liverpool/SEN)

Youcef Belaili ( Al-Ahli SC/ALG)