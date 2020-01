2019 est la bonne pour Sadio Mané. Finalistes 3 fois d’affilée, Sadio Mané est sacré meilleur joueur africain de l’année devant Mohamed Salah et Riyad Mahrez. La CAF a procédé à la remise du prix lors de la cérémonie des CAF Awards organisait au Caire.

Depuis 2 jours, les messages de félicitations pleurent de partout dans le monde. Apres les sportifs et les fans de Sadio Mane, c’est autour des femmes influentes. Et le dernier message est surprenant car venant de Kate Bashebe, supposée être la copine du joueur de Liverpool. Dans un message posté sur sa page facekook, l’entrepreneur Rwandaise félicite Mane : “Félicitations Sadio, tu es le meilleur, the best”