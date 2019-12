La récente cérémonie du Ballon d’Or France Football 2019 continue de faire parler d’elle. Alors que l’international néerlandais Van Dijk a réussi à occuper la seconde place du podium juste derrière Lionel Messi, il n’a pas manqué de lancer une petite pique à la star portugaise Cristiano Ronaldo. Interrogé sur le fait que l’absence de Crisriano Ronaldo était un rival de moins, Van Dijk avait donné une réponse qui n’a pas été du gout des proches de CR7.

“Cristiano Ronaldo n’est pas là ce soir, c’est un rival en moins pour vous ?” avait lancé le journaliste Et à Van Dijk de répondre: “Cristiano Ronaldo est-il vraiment un rival ?”

Une réponse qui avait choqué la sœur de la star portugaise. Cette dernière avait décidé de répondre au défenseur central des Reds

“Ou vous êtes cher Virgil, Cristiano y est allé mille fois. Vous voyez, mon cher Virgil, Cristiano a été trois fois champion dans le pays où vous jouez depuis plusieurs années et où vous n’êtes pas encore parvenus à l’être. Cristiano a même été plusieurs fois meilleur joueur et meilleur buteur dans le pays où vous jouez, alors qu’il était encore plus jeune que vous.” avait-elle d’abord lâché avant de poursuivre :

“Ensuite, cher Virgil, Cristiano est parti vers de nouveaux horizons où il est devenu le meilleur joueur de l’histoire d’un grand club. Le Real Madrid ça vous dit quelque chose Virgil ? C’est possible que oui, ce club avec Cristiano, vous a même battu en finale de la Ligue des Champions. Des trophées en Ligue des champions, Cristiano en comptent cinq. En équipe nationale aussi Ronaldo et ses coéquipiers ont écrasé vos Oranje en finale. C’était difficile Virgil ? Nous avons de la peine.“

Mais au regard de l’ampleur suscité par ses propos, Van Dijk a réagi une nouvelle fois pour expliquer que ses propos étaient simplement une blague. « Si vous ne sautez pas dans les réseaux sociaux et que vous n’écoutez pas toute l’interview, vous pourriez comprendre que j’ai fait une blague, et que j’ai beaucoup de respect pour ces deux-là (Messi et Ronaldo) » De quoi mettre un terme à toute polémique.