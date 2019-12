L’entraîneur allemand du Liverpool considère toujours que le joueur qui méritait le Ballon d’or n’était pas Messi ni Sadio Mané, mais son défenseur Virgil Van Dijk. « Ce sont des décisions prises par des journalistes. Je le vois un peu différemment et beaucoup de gens le voient un peu différemment, mais ce n’est absolument pas un problème. Lionel Messi, je l’ai déjà dit probablement 500 000 fois, est le meilleur joueur que j’ai vu de ma vie. Très tôt, j’ai vu jouer Franz Beckenbauer et Diego Maradona, mais j’ai vu Lionel Messi plus souvent. Lionel Messi est ici maintenant et il l’a gagné six fois et Cristiano Ronaldo cinq fois, mais la saison dernière, je ne me souviens pas d’une saison plus impressionnante pour un défenseur. Honnêtement. Donc ça aurait été bien si Virgil l’avait gagné », a déclaré Jurgen Klopp dans un entretien accordé au journal The Guardian.

Cette déclaration de l’entraîneur allemand ne va sans doute pas plaire aux supporters de l’international sénégalais de Liverpool Sadio Mané qui occupe la quatrième place au classement du ballon d’or 2019.