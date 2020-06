En tout, l’Argentin et le Portugais pèsent 11 ballons d’or et écrasent toute concurrence. Cette bonne performance a eu comme conséquence l’incapacité de certains joueurs à décrocher la distinction tant convoitée. On peut évoquer l’exemple des joueurs espagnols qui ont assisté, impuissants, à la razzia des deux montres.

Mais pour l’ancien gardien du Réal Madrid Iker Casillas, certains joueurs espagnols méritaient d’être récompensés, l’ex-portier du club catalan a dévoilé quatre noms des joueurs espagnols qui méritaient le ballon d’Or: Raul, Sergio Ramos, Xavi et Andrès Iniesta.

Pas sûr que les performances de ces joueurs cités étaient au même niveau ou supérieures à celles produites par Messi et Ronaldo. En 2008, l’ancien de la Casa Blanca occupait la 4è position. Mais il a désigné deux Madrilènes et deux Barcelonais.

Andrès Iniesta s’est hissé en 2e position en 2010, tandis que Xavi a terminé 3e la même année. De son côté, Raul a atteint la deuxième place en 2001.

Crédit photo: Sky Sport Austria