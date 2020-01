Yahya Diop Yékini a félicité Sadio Mané pour son sacre pour le ballon africain 2019. Mais L’ancien roi des arènes ne se suffit pas apparemment de si peu.

« On a bien débuté l’année notamment avec le ballon d’or pour le Sénégal. C’est l’occasion pour moi de féliciter Sadio Mané. Il faut qu’il soit beaucoup plus ambitieux. Qu’il oublie ce ballon d’or et pense à l’avoir la saison prochaine, et celle d’après. Je le félicite vivement encore une fois », a-t-il-lancé lors d’une interview a accordée à nos confrères du quotidien sportif, Record.

