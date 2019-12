Quatrième au classement général du Ballon d’Or, l’absence de Sadio Mané sur le podium a choqué certaines personnes. La légende Didier Drogba, alors maître de cérémonie du Ballon d’Or, a envoyé un message fort à son frère Africain.

Drogba galvanise son frère

Mohamed Salah et Sadio Mané, cinquième et quatrième du Ballon d’Or France Football 2019, ont fait le choix de ne pas se déplacer à Paris pour la cérémonie de remise de prix. Si Virgil van Dijk et Alisson étaient présents, les deux ailiers ont fait le choix de rester en Angleterre, alors que la place de Sadio Mané, absent du podium, provoque de nombreuses critiques depuis hier soir (lundi).

Le présentateur de la 64ème édition du Ballon d’Or, Didier Drogba a manifesté sur son compte Twitter sa désolation de ne pas voir Sadio Mané sur le podium.

« Te voir sur le podium m’aurait semblé tellement logique, mais force est de constater que tant qu’on ne fera pas preuve de solidarité entre Africains, plus jamais nous n’aurons de joueurs Ballon d’Or comme l’a été notre grand frère George Weah », a d’emblée réagi la légende du football ivoirien. Il poursuit : « Courage à toi (Sadio Mané, NDLR) et continues de nous faire rêver un jour tu seras couronné ».

Un Ballon d’Or polémique

Pour de nombreux analystes sportifs africains, au regard de ses performances individuelles, en club et en sélection Sadio Mané mérite une place sur le podium.

Vainqueur de la ligue des champions avec son club et co-meilleur buteur de la Premiere League, Sadio Mané a également été finaliste de la Can 2019.

Malgré la déception, Sadio Mané devient avec la légende du football ivoirien Didier Drogba qui s’était classé 4e en 2017, les seuls africains à atteindre cette position dans le palmarès du Ballon d’Or, depuis le sacre de Georges Weah en 1995.