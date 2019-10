Invité sur le plateau de TALENTS D’AFRIQUE, l’attaquant guinéen de Monchegladbach a loué les talents de Sadio Mané, qui selon lui mérite le ballon d’or France Football.

« Je crois qu’au vu de ce qu’il a fait la saison dernière et de celle en cours , il mérite le ballon d’or. Parce qu’individuellement, il a des statistiques énormes. Mais surtout c’est un joueur d’équipe, ce n’est pas un tricheur. On l’a vu comment il tacle, comment il revient, c’est à dire il aide son équipe dans les moments difficiles. Il ne pense pas qu’à lui, il n’est pas égoïste. Et les statistiques votent pour lui. Donc si l’on voit ce qu’il a fait lors de cette saison, il mérite le ballon d’or. Il est le meilleur joueur de cette année civile » analyse le coéquipier de Naby Keita en sélection.

Si Ibrahima Traoré vote pour l’attaquant de Liverpool, ce n’est pas l’avis de Nabil Djellit qui estime qu’avec la finale perdue lors de la CAN, le lion a perdu une occasion de remporter ce titre. Le journaliste de L’Equipe d’argumenter : « Je trouve qu’il manque une victoire en coupe d’Afrique des nations. Cela ne l’aurait pas servi mais cette finale perdue va le desservir de ne pas gagner la CAN, c’est la lecture que j’ai. Moi je le sens meilleur joueur d’Angleterre, MVP à la fin surtout si Liverpool gagne le titre. Ce ne sera pas Van Djik ou Salah si on reste sur cette tendance. Ce serait fantastique pour le football africain, parce que si on regarde sur les 4 dernières saisons, si Sadio valide, on compte 3 joueurs africains sur 4. »