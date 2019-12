Après avoir remporté le 6e Ballon d’Or France Football 2019, Celia Cuccitini, la mère de Lionel Messi a accordé une interview à nos confrères de la radio CNN. Même si elle s’est dite très heureuse du titre remporté par son fils, elle n’a pas manqué de souligner que le légendaire numéro 10 du FC Barcelone a une dette envers le peuple argentin.

Abordant le 6e Ballon d’or de Messi, sa mère avoue qu’elle ne s’y attendait pas. Elle pensait d’ailleurs que le 5e serait le dernier. « Je suis super heureuse, nous ne nous attendions pas au prix. Nous pensions que le cinquième était le dernier, cette surprise était belle », lance-t-elle.

Sans doute plus surprenant encore, la mère de Lionel Messi n’a pas hésité à pointer du doigt les résultats décevants de l’Argentine depuis son arrivée en sélection en 2005. « Evidemment, tout le monde ne doit pas apprécier ses performances. Nous savons, toute la famille, qu’il a une dette envers l’Argentine. Mais qui plus que lui ne voudrait pas gagner une Coupe du monde, une Copa America ? », a-t-elle ajouté avant de se montrer encore plus sévère avec son fils. «Oui, on peut dire qu’il joue mal en sélection. Nous le faisons nous-mêmes. Nous lui disons, je lui dis», a-t-elle en effet renchéri, n’épargnant décidément pas sa progéniture…