Un journaliste égyptien désigne Sadio Mané comme probable vainqueur du Ballon d’Or africain! A quelques heures de la cérémonie de remise de ce trophée, Moataz Amr explique qu’il est plus proche d’être sacré que ses concurrents Salah et Mahrez.

Dans un entretien accordé à nos confrères de Wiwsport visité par Senego, le journaliste sportif égyptien donne une idée sur les préparatifs de cette cérémonie africaine tant attendue.

Comment se prépare la cérémonie des CAF Awards en Egypte ?

Les préparatifs pour la cérémonie vont bon train et tout semble promettre à une réussite parfaite. La cérémonie des CAF Awards setiendra dans l’une des plus belles villes de l’Egypte, Hurghada, et la cérémonie se tiendra à la plage. Le comité d’organisation a déployé de gros efforts pour la réussite de l’événement. La CAF a même invité quelques vedettes du football mondial, à l’image de Cafu et Djorkaeff. Quelques événements sont aussi prévus, comme un match amical devant opposer les légendes africaines et celles du monde. Le comité d’organisation annonce qu’il y aura sur place plus de 150 chaînes de télévision qui retransmettront la cérémonie en direct.

Il parait que Mohamed Salah va boycotter la cérémonie, peux tu confirmer cela ?

Pour information, à l’heure actuelle, seule la présence de Sadio Mané est certaine. Mahrez s’est quant à lui excusé de son absence pour des raisons sportives. Son équipe doit jouer demain mardi face à Manchester United. Salah pourrait rater l’événement aussi.

Selon toi qui remportera ce titre de ballon d’or africain 2019 ?

En tant que égyptien, nous espérions que Salah remporte ce prix pour la troisième fois consécutive, mais Sadio Mané est plus proche d’être sacré au regard de ses performances de cette année.

