A un mois de l’attribution du Ballon d’Or, le débat sur le trophée de France Football fait toujours rage. Si Lionel Messi est le grand favori pour certains, d’autres préfèrent Sadio Mané.

Bien malin est celui qui peut prétendre savoir qui sera Ballon d’Or dans les prochaines semaines. L’année qui va s’écouler a vu beaucoup de rebondissements se dérouler. Si Lionel Messi a marqué le plus de buts, Sadio Mané aura aussi son mot à dire, lui qui a soulevé la Ligue des champions en compagnie de Mohamed Salah. Selon les dernières rumeurs, c’est bien l’Argentin qui serait le favori, ce qui lui ferait un sixième sacre. Mais pour Bertrand Latour, le crack catalan ne devrait pas être l’heureux élu.

Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, le journaliste n’a pas fait dans la langue de bois. « Messi est mon joueur préféré. Mais je préfère me dire que le Ballon d’Or récompense des joueurs qui ont gagné et marqué l’année au delà de la qualité intrinsèque. J’aimerais que Mané l’ait, même si c’est un moins bon joueur que Messi. Il a laissé sa trace à Liverpool avec la Ligue des champions. C’est considérable. Son année est suffisante pour gagner. Si on le donne à Messi cette année, on devrait lui donner chaque saison alors », a déclaré Bertrand Latour, qui souhaite donc voir du changement au palmarès du Ballon d’Or.