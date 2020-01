Mohamed Salah a gagné le ballon d’or Africain chez nous au Sénégal, l’an dernier, rappelle le consultant de Canal+, Diomansy Kamara.

Trophée…

« On arrive chez toi , le Pharaon récupérer le trophée. Je ne pouvais pour rien au monde manquer cet événement. On met les petits plats dans les grands, grosse délégation sénégalaise au Caire pour les CAF Awards .Voir le possible là où les autres voient l’impossible, telle est la clé du succès », déclare Diomansy Kamara sur sa page Facebook.

Invitation…

Mohamed Salah et Riyad Mahrez auraient décliné l’invitation de l’instance dirigeante du football africain pour la cérémonie des CAF Awards. Lors de laquelle, le prix du meilleur joueur africain de l’année sera attribué.

Mané…

D’après la presse algérienne, Riyad Mahrez et Mohamed Salah ne compteront pas se rendre en Egypte ce Mardi 7 Janvier. D’après toujours la même source, seul Sadio Mané, présélectionné sera de la partie.

