Chaque année, le nom vainqueur du Ballon d’Or fuite avant la cérémonie de la remise du trophée de France Football. Et pour cette édition, l’exception ne confirmera pas la règle. En effet, le média espagnol Tribuna a publié un document controversé dévoilant le classement final du Ballon d’or 2019.

Messi vainqueur

Leo Messi va remporter le Ballon d’Or pour un petit avantage sur Virgil van Dijk cette année. Du moins après que le «document divulgué» a été révélé par les réseaux sociaux. La source affirme que un des officiels de l’UEFA aurait laissé les résultats après le match de Super Coupe entre Chelsea et Liverpool.

Le top 5

Les chiffres sur papier montrent Leo Messi comme le vainqueur avec 252 points à son nom, tandis que Virgil van Dijk est deuxième avec 224 points. Cristiano Ronaldo complète le top 3 avec 181 points. Sadio Mané ferme l top 5 avec 51 points.

Le Gagnant connu le 2 décembre

Bien que le tweet ait fait sensation dans les réseaux, cela est probablement dû à une invention ou à une tentative de générer des attentes concernant le prix. Quoi qu’il en soit, nous ne découvrirons pas le vainqueur avant le 2 décembre, date choisit pour la cérémonie du Ballon d’Or.

-A controversial document has been unveiled.

-A paper with the

names of Ballon d'Or 2019 candidates was allegedly left by a UEFA official at Vodafone Park.

-The document says Leo Messi is going to win the award again while Virgil Van Dijk is the runner-up.🤘🇦🇷🤙🇦🇷🏆😀🤗🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/ugTZY0423F

— Saatvik Madan (@MadanSaatvik) August 19, 2019