Bamba Fall: “Ce que m’a dit Tanor à propos de Khalifa Sall”

Bamba Fall s’est arraché quelques mots du cœur pour apporter un témoignage pour le moins époustouflant sur les rapports entre Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Ababacar Sall. Selon le maire de la Médina, le défunt président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) lui avait confié sa désolation pour “ce qui est arrivé” l’ex-député maire de la ville de Dakar.

C’est à croire qu’entre Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Ababacar Sall, il n’y en avait pas d’animosité. C’est en tout cas ce qui ressort du témoignage de Bamba Fall. Selon maire de la Médina, le défunt président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) concoctait déjà une porte de sortie de la prison pour Khalifa. M. Fall de raconter au micro de Senego que Tanor prévoyait une lutte unissant tous les responsables du Parti socialiste “afin que Khalifa soit libéré” et qu’ils se retrouvent tous “pour avoir un Parti fort, un Parti conquérant“.

L’ancien président Abdou Diouf, trait-d’union entre Tanor et Khalifa

S’il y des gens qui ignorent à quoi tenait la relation entre Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Ababacar Sall, tel n’est pas le cas pour Bamba Fall. A l’en croire, c’est Tanor himself qui l’a soufflé que “c’est l’ancien président Abdou Diouf qui l’avait confié l’ex-député maire de la ville de Dakar“. Quelqu’un qu’il considéré comme “un frère“, dit-il.

“Pourquoi Ousmane Tanor Dieng s’était engagé auprès de Macky”

De son vivant, le premier secrétaire du Parti socialiste (PS) a essuyé les foudres de nombre de sénégalais, notamment ses camarades d’obédience socialiste. Cela, après s’être allié avec le “Macky” avec qui, il collaborait jusqu’à sa disparition. Mais c’est encore une fois le maire de la Médina qui révèle le secret de cette collaboration tant décriée. Il m’avait dit qu’il s’était engagé auprès de Macky Sall pour le soutenir pour son deuxième mandat, témoigne-t-il. Selon Bamba Fall, Tanor avait envisagé que le Parti revienne au pouvoir à l’issue du second mandat de l’actuel locataire du palais de Roume.

A noter que Ousmane Tanor Dieng est décédé le 15 juillet 2019 à Bordeaux (France) à l’age de 72 ans.