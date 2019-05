Bambilor – Disparition du berger : un autre “Baye Fall” arrêté, le verger de S. Modou Kara incendié

Un autre suspect est mis aux arrêts par la brigade de Sangalkam, suite au meurtre du berger Thierno Sow survenu samedi. L’enquête suit son cours.

Les choses bougent dans la commune de Bambilor, après le meurtre de Thierno Sow. La Division des investigations criminelles (Dic) a arrêté un autre Baye Fall du nom de Salam, qui, selon une source proche de l’enquête, est le propriétaire du fusil qui a tué le berger, samedi. Il a regagné son ami Mamadou Bara à la brigade de Niague, en attendant leur transfert à Dakar.

Un autre jeune Baye Fall, celui qui voulait séparer les deux protagonistes, Mamadou Bara et le berger, a reçu un coup de coupe-coupe qui a fini par sectionner son index droit. Du coup, il se retrouve à l’hôpital général de Grand-Yoff, depuis le jour du meurtre.

Aujourd’hui, la situation peut dégénérer d’un moment à l’autre. Hier soir, la gendarmerie a été informée de casses et d’incendie provoqués par des individus non identifiés, qui sont entrés dans le verger du marabout Serigne Modou Kara Mbacké, pour tout casser. La gendarmerie, arrivée quelques minutes plus tard, n’a fait que constater les dégâts. Du côté de la famille de la victime, un avocat a été commis en la personne de Me Thioub. Ce dernier a été présenté à l’Union des éleveurs du littoral. Son combat n’est pas pécuniaire, mais plutôt une bataille, selon l’avocat, pour que justice soit faite. «C’est un combat dans le triangle meurtrier qui se situe entre Dakar, Thiès et Louga ou plus de cinq bergers ont trouvé la mort dans des situations similaires», lance Me Thioub.