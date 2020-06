Damien Fotso, successeur de Victor Fotso – capture photo

Le nom du successeur de Victor Fotso a été dévoilé ce mardi 23 juin 2020 à Bandjoun. Il s’agit de son fils Damien Fotso Ngappe.

Intervenant 48h après son inhumation officielle, cette séquence clôt en principe la transition ouverte à la tête de cette grande famille bandjounaise depuis le décès de son chef Victor Fotso le 19 mars 2020.

Fotso Ngappe Damien est le fils de la quatrième épouse de ce milliardaire camerounais décédé le 19 mars 2020 à Paris. Il est par ailleurs le frère cadet de Laure Njitap Fotso et Nicky Love Maptue Fotso.

Une fraction de la famille conteste la désignation de Damien Fotso Ngappe comme nouveau chef de famille et de Laure Fotso Njitap comme administratrice des biens.

Notre source parle d’un simulacre de conseil de famille et fait savoir que le testament qui a été lu en présence d’une vingtaine de personnes ne peut être valable quand on sait que Fotso Victor avait plus de 20 épouses et une centaine d’enfants.

Notre source parle d’un conseil de famille qui n’a réunit que 2 à 3 femmes sur une vingtaine et moins de 20 enfants sur la centaine de Fotso Victor. C’est donc parti pour une longue bataille. #FotsoVictor #Succession #Teleasunews #TeleAsu pic.twitter.com/cqSGGDCmih — Télé’Asu, Connectés – Informés – Concernés (@TeleAsuOfficiel) June 23, 2020

Certains ressortissants de Bandjoun estiment que le successeur doit être un fils de sa première femme, Soit Yves Michel Fotso ou son frère du même ventre et que tout le reste n’est que mascarade. D’autres affirment également que seule la première femme de Fotso reste et demeure la femme légitime, toutes les autres femmes sont adultères.