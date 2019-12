Deux caissières à la Banque islamique du Sénégal (Bis) ont pompé près de 30 millions dans les comptes de l’international Sénégalais Mbaye Diagne, informe L’Observateur dans sa parution de ce vendredi.

Les mises en cause -Nd. A. Mara et Nd. S. Thiam, mariée et mère de deux enfants, qui travaillent respectivement aux agences de la Cité Soprim et de Liberté 6-, ont été arrêtées et déférées au parquet le 17 décembre dernier.

Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs, extorsion et détournement de fonds, escroquerie et abus de confiance.

Acculée par les gendarmes de la Brigade de la Foire, l’une des caissières, Nd. A. Mara, va passer aux aveux en soutenant qu’elle a agi ainsi pour supporter les frais médicaux de sa mère.

Le journal signale aussi que les deux caissières avaient sollicité les services d’un charlatan pour assurer leurs arrières par des pratiques mystiques.

