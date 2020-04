Papa Madiop Amar dit “Papi” grand frère de Dame Amar et Directeur général de Nma Sanders,Selon une source de Snap221 le fils aîné et successeur de feu Ameth Amar vient de faire un bel acte en donnant le nom de sa fille qu’il a baptisé ce weekend à sa belle Soeur,Ndeye Sokhna Ndour , la femme de Dame Amar ,trempé dans une sale affaire de drogue et placé sous mandat de dépôt à Rebeuss…Un acte de haute portée symbolique content/uploads/2020/04/Desktop59.jpg” alt=”” width=”1024″ height=”576″ />

