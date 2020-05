Le patron de la structure a l’enseigne « clean oil Sa » Bara Gueye épousait en grandes Seynadou Diéne alias « Zeyna. Non seulement, la fête violait allègrement la loi sur l’état d’urgence mais aussi, dans un contexte ou les populations souffrait des effets du coronavirus , Mansour, invite distribuait des billets de 5000 frs a gauche et droite Cette bamboula a été immortaliser par le « Snapeur du President » Niang kharagne lo.

Des célébrités de tous bords, comme invites et par-dessus tout, le célèbre griot Alassane Mbaye connu sous le nom » griot des VIP » pour colorer la cérémonie somptueusement organisée dans une luxueuse résidence sise derrière le supermarché EXCLUSIVE. Le premier a tomber dans les mains des enquêteurs de la section de recherches est le « snapeur du President ».Suite a un interrogatoire Niang Kharagne leur a balance toutes les videos de la cérémonie. Le reste était un jeu enfants pour les enquêteurs.

Les organisateurs a savoir le mari Bara Gueye et sa belle mere Maria Mane en plus d’Alassane Mbaye, Niang Kharagne Lo et la jet-setteuse Adja DIALLO récemment divorcée, le distributeur de billets Mansour Ndao, Ndeye Diouf bou Serigne Fallou entre sont tous arrêtes et mis garde en vue a la brigade de la section de recherches de colobane ou il ont passes leur premier en attendant que procureur soit saisi du dossier pour y donner une suite .