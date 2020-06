Les fans de Barbara Cabrita ont rendez-vous sur France 3 ce jeudi 25 juin. En effet, la chaîne diffuse le téléfilm policier “Les Fantômes du Havre” dans lequel la comédienne de 38 ans interprète le rôle d’Arianne Salles aux côtés de Frédéric Diefenthal. La carrière de Barbara Cabrita a été marquée par plusieurs rôles dans des films tels que “La Cage dorée” (2013), “Ta mère” (2015) ou encore “Les Amateurs” (2003) pour lequel elle a décroché un prix au Festival de Sarlat. L’actrice a aussi officié sur le petit écran. En 2001, après une série d’auditions, elle est prise dans la série “Le Groupe” de Jean-Luc Azoulay pour France 2. Mais faute d’audience, celle-ci a été arrêtée après une saison.

Depuis 2020, Barbara Cabrita est au casting de la série “H24”, réalisée par Octave Raspail et Nicolas Herdt. Elle y interprète Sofia, une infirmière, aux côtés, entre autres, de Frédérique Bel et Anne Parillaud. Cette dernière s’était confiée au Parisien sur son personnage Gabrielle à l’occasion du lancement de la série sur TF1 le 3 février dernier. “Je me sentais prête pour être en prise directe avec quelque chose de plus simple, tout en y ramenant du particulier. Gabrielle à ce potentiel-là. Elle est un peu tout et son contraire”, disait-elle.

Six semaines d’hospitalisation

Lors du lancement de la série “H24” sur TF1, Barbara Cabrita s’était elle aussi confiée sur ce nouveau projet. Alors qu’elle évoquait son rôle d’infirmière à Gala, elle a raconté une mésaventure qui lui est arrivée alors qu’elle profitait de vacances en solitaire. “Il y a cinq ans, en voyage seule à Bali, j’ai dû être opérée en urgence d’une péritonite aiguë (NDLR, inflammation aiguë du péritoine). Je suis restée six semaines à l’hôpital”, a-t-elle confié.

Dans une autre interview accordée à La Nouvelle République, Barbara Cabrita en avait dit plus sur ses projets. “J’ai ce projet de long-métrage avec Benjamin Nuel, mais il est trop tôt pour en parler (…) J’essaie aussi de développer, comme réalisatrice, une série de documentaires sur les différentes immigrations. C’est un projet très personnel (Barbara Cabrita est franco-portugaise) que je travaille entre les tournages, un temps que je tente de mettre à profit pour créer. Je sais pas rester à attendre… J’aimerais aussi beaucoup remonter sur scène”, expliquait-elle.

Par Non Stop People TV