Joueur du FC Barcelone depuis l’été 2018, Arturo Vidal a encore un an de contrat avec la formation catalane. Auteur de 31 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le milieu de terrain chilien a souvent été associé à l’Inter ces derniers temps mais récemment, la presse espagnole expliquait qu’Antonio Conte, le coach des Nerazzurri, ne voulait plus le recruter.

Au cœur des rumeurs de transferts, le joueur âgé de 32 ans a donc fait un petit point sur son avenir durant un live Instagram. Et ce dernier n’a pas vraiment l’intention de quitter la Catalogne cet été. «Je suis très heureux et à l’aise à Barcelone, bien sûr que je veux continuer. Maintenant, je suis plus préparé que jamais. Je suis heureux, il y a un bon groupe et j’ai de bons amis dans le vestiaire», a lâché Arturo Vidal dans des propos relayés par Sport. Le message est passé.