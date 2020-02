PUBLICITÉ

Sale journée du côté du Barça. Alors que le club catalan a officialisé la nouvelle blessure d’Ousmane Dembélé, voilà qu’il doit désormais faire face à des querelles internes. Mécontent de certains propos d’Eric Abidal, Lionel Messi n’a pas hésité à répondre à son dirigeant via les réseaux sociaux. Et ça détonne.

Il y a des jours comme ça où rien ne va… Pour le Barça, c’était un mardi noir. Mais vraiment noir. En début d’après midi, les Blaugrana ont tout d’abord confirmé les rumeurs des dernières heures : Ousmane Dembélé s’est bel et bien de nouveau blessé. Victime d’une « rupture du tendon du biceps fémoral », l’international français devrait manquer toute la deuxième partie de saison. Et peut-être même l’Euro avec les Bleus. De quoi vous plomber le moral. Mais en réalité, la galère ne faisait que commencer…

PUBLICITÉ

« Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms »

Quelques heures après cette annonce, le média espagnol Sport dévoilait un entretien exclusif avec Eric Abidal. Au cours de ce dernier, le secrétaire technique du club catalan a notamment été invité à justifier le choix de licencier Ernesto Valverde. « Je regardais les matches et pas seulement les résultats, mais aussi la façon dont il jouait, la tactique, le travail des joueurs qui ne jouaient pas beaucoup… Je me suis fié à ces détails. Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup », a ainsi expliqué le Français. Le tout, bien évidemment, en prenant soin de ne faire aucun nom.