«Ousmane Dembéle a subi avec succès une intervention chirurgicale à Turku, en Finlande, où il a été opéré par le Dr Lasse Lempainen pour une rupture du tendon du tendon proximal de la cuisse droite. Le Français sera absent pendant environ 6 mois. L’attaquant poursuivait son rétablissement de la blessure aux ischio-jambiers lorsqu’il a été contraint de se retirer d’une séance d’entraînement à la Ciutat Esportiva (le centre d’entraînement) la semaine dernière. Des tests ultérieurs ont confirmé une rupture complète du tendon dans le tendon du jarret proximal de sa jambe droite », avait annoncé le FC Barcelone le 11 février dernier.

Il y a quelques jours, le Dr Lempainen a donné des nouvelles du Français. « Dembélé progresse comme prévu auparavant. Et je suis certain qu’il pourra revenir au plus haut niveau après six mois d’absence ». Ce lundi, Quique Setién était de passage en conférence de presse. Le coach du FC Barcelone en a profité pour donner des nouvelles du champion du monde 2018. «Il est en train de travailler et suivre le protocole. Il suit son processus et nous attendons de voir si Ousmane peut reprendre avec le groupe. »