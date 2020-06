Depuis quelques jours, la presse espagnole comme italienne annonce qu’Arthur Melo va rejoindre la Juventus Turin. Cela pourrait même intervenir dans le cadre d’un échange avec Miralem Pjanic. Et ce matin, RAC-1 a expliqué que le milieu de terrain brésilien avait été autorisé par le club culé à voyager à Turin ce week-end afin d’y passer la traditionnelle visite médicale. De passage en conférence de presse avant le match face au Celta Vigo qui se tiendra demain à 17 heures ( match à suivre en direct sur notre site en live commenté ), Quique Setién n’a pas pus esquiver les questions sur son joueur.

«Ce qui est en train d’arriver est absolument anormal. N’importe quel joueur dans cette situation doit prendre en compte le fait que la saison n’est pas terminée et que si jamais il doit s’en aller, il doit essayer de laisser un bon souvenir et tenter de gagner un titre. C’est la situation qui nous a touché et j’espère que l’honnêteté et le professionnalisme dureront jusqu’au bout. Ce qu’il peut se passer avec Arthur s’est déjà passé avec de nombreux clubs et joueurs (…) Arthur va s’entraîner et va voyager avec nous. C’est certain qu’il sera avec nous jusqu’au dernier match. Je vais le gérer en disant qu’il doit maintenir son engagement jusqu’au dernier jour et être professionnel avec le club qui le paye. Je suis sûr qu’Arthur va agir ainsi jusqu’au dernier jour.»