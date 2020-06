Le championnat espagnol est loin, très loin d’être terminé. En effet, le Barça et le Real Madrid vont s’offrir une lutte acharnée pour décrocher le titre de champion d’Espagne. Cela va faire, sans aucun doute, le bonheur des fans de foot…

Alors que la Liga a repris depuis un peu plus d’une semaine, la Liga n’a jamais été aussi disputée cette saison. En effet, le FC Barcelone et le Real Madrid devraient se battre, jusqu’à la 38 et dernière journée de Liga, pour décrocher le titre de champion et se tiennent, pour le moment, au même nombre de points. Si le Barça a, désormais, trois points d’avance grâce à sa victoire 1-0 sur l’Athletic Bilbao ce mardi soir, le Real peut encore recoller à son meilleur ennemi en battant le Real Majorque ce mercredi. Toutefois, le calendrier catalan s’annonce pour le moins relevé puisque les coéquipiers de Lionel Messi, qui vient de fêter ses 33 ans, doivent affronter le Delta Vigo Samedi (32ème journée), avant de se confronter à l’Atlético Madrid de Diego Simeone (30 juin, 33e journée) mardi prochain.

À l’inverse, le Real Madrid affiche une forme étincelante depuis la reprise. Avec 3 victoires en 3 matchs et 8 buts marqués, les Madrilènes de Zinédine Zidane peuvent notamment compter sur un Karim Benzema en grande forme. Plébiscité par les fans et son entraîneur, l’attaquant français s’est notamment distingué face à Valence et la Real Sociedad pour devenir le leader offensif des Madrilènes. Il peut toutefois compter sur un Eden Hazard qui revient en forme, tout comme Vinicius Junior.

Le club de la capitale a aussi un avantage de poids face à son rival barcelonais : le calendrier. Comme expliqué précédemment, les Catalans doivent notamment encore rencontrer l’Atletico Madrid, tandis que le Real n’a pas d’énorme adversaire excepté l’Athletic Bilbao. Les deux formations affronteront, chacune, l’Espanyol Barcelone et Villarreal.

Au rayon des favoris pour les bookmakers, le Real Madrid a logiquement repris l’ascendant, que ce soit en raison de sa série actuelle mais aussi de son calendrier, plus favorable. Le Barça, en grande difficulté dans le jeu, doit uniquement se reposer sur les qualités et le talent de Lionel Messi depuis la reprise. Si l’Argentin est bien marqué et ne peut pas créer, le jeu catalan baisse clairement de qualité. D’une manière générale, le Barça ne semble plus être le monstre du début des années 2010, pour le plus grand malheur des supporters.

Si la première place promet d’offrir de belles batailles, les autres places qualificatives pour la Ligue des Champions seront aussi très disputées. En effet, le FC Séville, l’Atlético Madrid et la surprenante équipe de Getafe sont encore en course pour arracher un ticket direct pour la LDC. À noter qu’il y a 4 places disponibles pour la Liga, et donc 5 prétendants (Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid, Séville et Getafe).

À noter, enfin, que l’Espagne a encore trois représentants en Ligue des Champions. Les Colchoneros ont déjà leur billet pour le Final-8 à Lisbonne après avoir éliminé Liverpool juste avant le confinement lié au coronavirus, tandis que le Barça et le Real doivent encore disputer le huitième retour. Les Catalans, qui ont arraché le nul 1-1 à Naples, sont en bonne posture pour se qualifier, tandis que le Real a perdu 2-1 à domicile face à Manchester City.

