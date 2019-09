L’ancien attaquant camerounais du Fc Barcelone, Samuel Eto’o, s’est emballé sur les performances de la nouvelle perle catalane, Ansu Fati.

Dans une interview accordée à la Ser Catalunya, l’ancienne star du Fc Barcelone a encensé le jeune Ansu Fati, tout en appelant à la prudence quant à l’avenir de la pépite catalane.

« Je regarde tous les matchs du Barça. Je crois que même Dieu ne sait pas ce qui nous attend avec Fati. Il est très fort, il a deux paires de cou*****, beaucoup de personnalité, je lui souhaite le meilleur et surtout, j’espère qu’il n’aura pas de blessures qui risquent de le freiner », déclare Samuel Eto’o.

Aussi, Xavi, légende du club catalan, avait donné son avis sur le nouveau phénomène du Barça en déclarant: » C’est brutal ! Les gens parlaient de lui depuis quelques temps, mais qu’il fasse ça à 16 ans c’est hallucinant. J’ai vécu ça à 18 ans avec le Barça, mais lui le fait avec deux ans de moins et en marquant et en faisant des passes décisives. En plus, il prend toujours la bonne décision. S’il n’y a pas de problèmes, on est face à un footballeur de taille mondiale oui. Avec sa personnalité, on dirait qu’il joue en Liga depuis trois ou quatre ans. »