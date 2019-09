le site Sport révèle que le champion du monde 2018, Umtiti a été cambriolé pendant la victoire du FC Barcelone contre Valence (5-2), à laquelle il a assisté des tribunes en compagnie notamment de Lionel Messi et d’Ousmane Dembélé. Quatre individus ont pénétré chez lui en forçant la porte d’entrée et ont dévalisé le coffre-fort d’Umtiti, laissé vide à leur départ. La police locale a été alerté par des voisins de l’ancien Lyonnais, alertés par l’ouverture de la propriété. Ce n’est pas la première fois que des joueurs du Barça sont victimes de vol à leur domicile pendant des matchs. Arthur en avait été victime et son frère avait été menacé, alors que Jordi Alba a décidé de changer d’adresse après avoir été cambriolé.