On le sait, le FC Barcelone et la Juventus ont trouvé un accord pour l’échange entre Miralem Pjanic (30 ans) et Arthur (23 ans). Dans ce dossier, la Juventus devra verser 10 millions d’euros supplémentaires, le milieu brésilien étant valorisé à 70 millions d’euros par le Barça. Si l’international auriverde est attendu à Turin dans les prochaines heures pour passer la traditionnelle visite médicale, le milieu bosnien va lui prendre la direction de la Catalogne dimanche.

Selon les informations de Mundo Deportivo, l’ancien Lyonnais pourrait passer sa visite médicale dimanche matin préalable à son engagement avec les Blaugranas. Pour rappel, les deux joueurs rejoindront leur futur club à l’issue de la saison. L’officialisation de cet échange XXL devrait intervenir dans les prochaines heures.