Barça vs Liverpool : un journaliste nigérian avait “prédit” le match avec exactitude

Un journaliste nigérian a tweeté une prédiction pour le match Barca-Liverpool avant le choc. Il a obtenu le résultat et le but de Suarez.

Le monde entier a été surpris et choqué par ce qui était sans aucun doute l’un des matchs de la saison, alors que Barcelone battait Liverpool 3-0 au match aller de la demi-finale de la Ligue des champions au Camp Nou. Le but de Luis Suarez et le doublé de Lionel Messi ont permis au Barca de remporter une victoire extrêmement importante mercredi.

Tout le monde a été surpris, à l’exception d’un journaliste nigérian qui a prédit les détails de l’affrontement avec une précision étrange prétendant les avoir vus dans son rêve prophétique.

While I was sleeping yesterday, I had a brief view of the Barcelona vs Liverpool game. I saw salah crying ( obviously not tears of Joy) , Suarez scored a goal, Liverpool were humiliated and the game ended Barcelona 3-0 Liverpool !!! #BARLIV #Messi #Suarez #Salah — IbkSports (@IbkSports) May 1, 2019

« Alors que je dormais hier, j’ai eu un bref aperçu du match Barcelone-Liverpool. J’ai vu salah pleurer (évidemment pas les larmes de joie), Suarez a marqué un but, Liverpool a été humilié et le match s’est terminé 3-0 à Barcelone. » Le journaliste susmentionné a écrit sur Twitter avant même le début des affrontements.

Comme vous le savez tous, les tweets ne peuvent pas être rédigés après avoir tweeté. Le journaliste l’a donc prédit correctement ou il a écrit de nombreuses prédictions, mais uniquement pour supprimer les mauvaises après. En tout cas, l’affaire semble certainement curieuse.

Lionel Messi has now scored 600 goals for Barcelona

Liverpool are the 76th team he has scored past for Barca

Scored his 1st senior goal 14 years ago today in 2-0 La Liga win v Albacete, May 1st 2005

Has reached 600 senior club goals in 118 games fewer than Cristiano Ronaldo: pic.twitter.com/870GTkKiw2 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 1, 2019

Voici l’espoir qu’il rêvera de la même chose pour le Barca avant le match retour qui se déroulera à Anfield le 7 mai.

