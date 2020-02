Prêté avec option d’achat à l’OGC Nice cet hiver, Moussa Wague a dévoilé les coulisses de son départ du FC Barcelone et révèle l’importance de Racine Coly dans son choix.

« La blessure d’Atal nous a fait réfléchir. On était à la recherche d’un profil offensif. On avait envie d’améliorer l’effectif cet hiver. Mais pas de faire n’importe quoi. » Comme Patrick Vieira l’a révélé, l’OGC Nice s’est décidée à dénicher un nouveau latéral droit suite à la blessure de Youcef Atal. Dans cette optique, les Aiglons ont obtenu le prêt avec option de Moussa Wague, peu utilisé au FC Barcelone. Et l’international sénégalais reconnaît avoir reçu de précieux conseils de son compatriote Racine Coly, prêté cette saison par l’OGC Nice à Famalicao au Portugal.

«Racine Coly m’a beaucoup parlé du club»

« Il y avait d’autres clubs intéressés, mais Nice est un bon projet. J’ai fait le bon choix pour grandir avec l’équipe. Racine Coly est mon ami il m’a beaucoup parlé du club. Les supporters m’ont très bien accueilli hier contre Lyon. Je suis prêt à jouer si le coach fait appel à moi », assure Moussa Wague en conférence de presse à l’occasion de sa présentation officielle devant les médias.