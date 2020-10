BARTHELEMEY DIAS: «Serigne mbaye Thiam doit être exclu»

Barthélémy Dias, qui revendique toujours son appartenance au parti socialiste, a donné son opinion sur les dissensions naissantes au sein de la formation politique où Serigne Mbaye Thiam souhaite une fin de l’intérim assurée par Aminata Mbengue Ndiaye. Le maire de Mermoz-Sacrécoeur n’a pas été tendre avec M. Thiam.

«Ce que je peux dire, c’est que dans un Ps normal, Serigne Mbaye Thiam ne peut être secrétaire général. Lui-même il le sait. J’ai fait mes premiers pas en politique au Ps. Je respecte Monsieur Serigne Mbaye Thiam, mais dans un pas normal, il ne peut être secrétaire général, il n’a pas de base politique. La politique c’est la base, pas les réseaux sociaux, pas les couloirs ou l’escroquerie politique.

Aminata Mbengue ndiaye, on l’aime ou on ne l’aime pas elle reste une icône, elle restera une icône pour les socialistes. Aminata Mbengue Ndiaye a hérité de l’illégalité et de la compromission, elle assure cet intérim. On reste dans l’illégalité et on fait une compromission.

Depuis 2018, les membres de la Direction du Ps n’ont pas de mandat des militants pour diriger le parti. C’est de cette illégalité dont elle assure l’intérim. Donc si Tanor était là, personne n’oserait dire cela à Aminata Mbengue Ndiaye. Elle est à la place qu’occupait Ousmane Tanor Dieng et elle fait ce que faisait ce dernier.

Donc attaquer Aminata Mbengue Ndiaye c’est lâche. C’est de l’indiscipline de parti. Si Serigne Mbaye Thiam revient sur ses propos il doit être exclu du parti. Parce qu’on a été exclu pour cela. S’il a nourri une ambition, ont avait nourri une ambition. Nous avions été exclus pour avoir nourri une ambition. Lui aussi il a nourri une ambition.»