Après son périple auprès des Chefs religieux, Khalifa Sall doit rencontrer le secrétaire général national du Parti Démocratique Sénégalais (Pds).

L’annonce a été faite hier, lors de l’émission « Faram Facce » de la Tfm par Barthélémy Dias. Selon le maire de Mermoz Sacré Cœur, l’ancien maire de Dakar sera reçu par Me Abdoulaye Wade qui lui prodiguera des conseils politiques.

Wade président de 2000 à 2012

A la tête du pays de 2000 à 2012, Abdoulaye Wade a toujours rêvé de voir son fils Karim lui succéder. Une ambition avortée dès 2013, lorsque ce dernier a été incarcéré pour «enrichissement illicite», puis condamné en 2015, à six ans de prison et plus de 210 millions d’euros d’amende.

Khalifa/Karim, destin commun

Avec Khalifa Sall, Karim Wade partage un destin commun. Lui aussi adversaire majeur du président, a été gracié par Macky Sall en 2016.

Le combat des droits civiques

Karim s’est alors envolé vers le Qatar, pays depuis lequel il dirige aujourd’hui le Parti démocratique sénégalais (PDS) de son père. Comme l’ancien maire de Dakar, il n’a pas recouvré ses droits civiques. Tant qu’il n’aura pas payé son amende, il ne pourra pas poser le pied sur le sol sénégalais sans risquer une « contrainte par corps », c’est-à-dire un retour à la case prison.