Yatma Diaw, le président de la section basket de l’Asc ville de Dakar s’est prononcé samedi dernier sur l’annulation de la saison 2019-2020 de basket-ball avant de d’évoquer ses objectifs pour la prochaine Coupe d’Afrique des clubs féminins.

Après plusieurs semaines d’arrêt en raison de la propagation du corona virus, la saison 2019-2020 de basket-ball a finalement été annulée. Un point sur lequel Yatma Diaw s’est prononcé lors de son entretien avec la presse sénégalaise. D’après le responsable de l’Asc ville de Dakar, cette décision de la fédération serait un problème pour les clubs.

«Quand la Fédération nous avait saisis, nous avons voulu la reprise de la saison, afin de la finir et de se pencher sur celle de 2020-2021. C’est un manque à gagner pour nous, surtout que nous avons énormément dépensé en termes de prise en charge», a déclaré Yatma Diaw dans des propos relayés par wiw Sport.

Selon Diaw, la fédération devrait soutenir financièrement les clubs. «C’est le minimum, car les clubs souffrent parce que nous sommes toujours dans un championnat amateur. Nous attendons une compensation financière de la Fédération comme l’a fait le football. Tous les clubs de D1 et D2 ont dépensé», a-t-il confié.

Alors que les clubs devraient se préparer pour la prochaine saison, ils vont également se préparer pour les grands défis à venir. Engagé dans la prochaine Coupe d’Afrique des clubs féminins, le patron du club de Dakar espère mettre sa bande dans de meilleures conditions afin d’aller défendre brillamment les couleurs du Sénégal.

«Nous avons toujours cette ambition et c’était l’objectif cette saison. D’après les informations, la Fiba Afrique veut jouer ses compétitions. Nous allons travailler dans ce sens. Je trouve anormal que le Sénégal reste dix ans sans prendre part aux joutes africaines des clubs. C’est une anomalie et je me lance ce défi en tant que président d’aller en Afrique. Si la Fiba Afrique organise, nous nous donnerons les moyens de participer», a fait savoir Yatma Diaw.

Africa Top Sports

