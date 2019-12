ISEG Sports en Messieurs et CEMT Ziguinchor en Dames ont remporté hier mardi, le tournoi de montée en D1. Ils ont respectivement battu l’Ascc Bopp et Inseps Ucad qui ont par ailleurs rejoint l’élite.

CEMT bat encore les étudiantes de l’Inseps

CEMT Ziguinchor est le nouveau champion de National 2 féminin, et ce, à l’issue de la finale remportée aux dépens d’INSEPS UCAD (61-58). Un duel qui se jouait au stadium Marius Ndiaye, et qui a tenu toutes ses promesses. Dominatrices durant toute la rencontre, les joueuses de Ziguinchor ont vu INSEPS revenir au score dans le dernier quart-temps. Mais avec plus de lucidité et de concentration, elle ont fait la différence dans le money Time et se sont imposées au finish, comme lors des phases de poule.

Iseg taille patron!

ISEG Sports a remporté la finale du tournoi de montée en D1, ce mardi, en dominant Bopp (65-30) au stadium Marius Ndiaye. Une rencontre que les poulains d’El Hadji Diakhaté ont maîtrisé de bout en bout, face à des Boppois en manque de réussite. Il s’agit d’un grand pas pour la formation estudiantine, qui devra aborder la D1 dans les meilleures conditions pour espérer s’y maintenir.

