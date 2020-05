Dans une lettre de consultation adressée aux présidents de ligue et de club, le président de la fédération sénégalaise de basketball (FSBB), Me Babacar Ndiaye, envisage le pire pour le reste de la saison. Invoquant les recommandations faites par la FIBA, le comité international olympique, le ministère des sports et les autorités sanitaires Sénégalaises, il n’exclut pas : « La suspension définitive de la présente saison sportive qui pourrait être malheureusement une des options qui s’imposerait en cas de force majeure. »

L’avenir s’annonce sombre pour la suite de la saison de Basketball 2019 / 2020…Une probabilité loin d’être entérinée comme une décision puisque le patron du basket sénégalais, dans une démarche inclusive, entend saisir les parties concernées (Clubs D1, D2…) Pour une large concertation afin de se prononcer sur ladite situation en tenant compte de tous les paramètres (Évolution de la pandémie, hivernage…) Dès lors, les présidents de club et de ligue disposent désormais d’un délai raisonnable pour soumettre leurs avis et recommandations.