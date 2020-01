Un duel remporté par les Matadors, et où Lamine Diané a établi un nouveau record personnel : 36 points inscrits, 9 rebonds, 4 passes décisives, 3 contres en 39 minutes. Selon Basketsenegal visité par Senego, il était à un rebond de réaliser le double-double.

Joueur à la fois très talentueux et polyvalent, le fils de l’ancien international sénégalais, Kélétigui Diané est le leader incontesté des Maradors et aussi l’une des vedettes silencieuse de la NCAA comme en témoigne sa ligne de stats : 24.3 points, 10.7 rebonds, 2 passes décisives, 1.5 d’interceptions et 2.17 contres en 34 minutes par match. La saison dernière, il était classé à la 28e position des meilleurs contreurs, derrière son compatriote Tacko Fall (9e avec 2.64 contres), le nigérian Charles Bassey (17e avec 2.32 contres) et devant Zion Williamson (37e avec 2.04 contres).