Lors de l’émission de lutte de la RFM, samedi dernier, avec Lamine Samba, le lutteur Bathie Séras a fait des accusations très graves contres ses pairs de Pikine.

Une chorégraphie qui faisait danser tout le Sénégal, une popularité qu’on avait du mal à s’expliquer, une technique assez rare chez les lutteurs. Telles étaient les caractéristiques de Bathie Séras, il y’a quelque dix ans. D’où le surnom de Magicien de l’arène qu’on lui avait attribué.

Mais, depuis quelques années, le leader de l’écurie qui porte le même nom n’est presque plus que l’ombre de lui-même. Enchainant les contreperformances, s’il ne reste pas tout simplement dans années sans nouer le Nguimb. Suffisant pour que les amateurs et autres observateurs se posent des questions sur ce qui était réellement arrivé au lutteur de Guinaw Rails, à Pikine. Et c’est dans l’émission de lutte de Lamine Samba, samedi dernier, qu’il a donné un début de réponse à ces interrogations. «Lors de mon combat contre Zarco, des lutteurs de Pikine m’ont amené des marabouts qui m’ont fait des bains mystiques. Et depuis lors, je suis totalement perdu. Je jure sur le saint Coran», a-t-il révélé.

Et, à la question de savoir quels sont présentement ses rapports avec les lutteurs de Pikine, Bathie Séras de dire que Boy Niang 2 est le seul lutteur Pikinois avec lequel il entretient des rapports, évitant royalement de parler d’Ama Baldé et d’Eumeu Sène. Et le lutteur d’expliquer un peu plus ce qui lui est arrivé. «Moins d’un mois après mon combat contre Zarco, des champignons sortaient de mon corps, seize au total. Mystiquement ils ont travaillé à ce que je sois éloigné des enceintes pendant cinq ans. Ils sont très nombreux à le savoir à Pikine». Informe t-il.

