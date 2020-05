Après le Top 5 composé dans l’ordre de Sadio Mane, El Hadji Diouf, Kalidou Koulibaly, Tony Sylva et Henri Camara, le tournoi #BattleWiwsport a également révélé l’équipe type des années 2000.

Tony Sylva garde les cages derrière l’axe composé de Kalidou Koulibaly et Kara Mbodji. Sur les côtés, Ferdinand Coly à droite et Omar Daf de l’épopée 2002 sont les latéraux. Au milieu on retrouve les parisiens Idrissa Gana Gueye et son coach Aliou Cissé.

L’attaque est dirigée par El Hadji Diouf dans un rôle de meneur de jeu avec à gauche Sadio Mané qui a remporté le titre de meilleur joueur, Henri Camara à droite et Papis Demba Cissé en pointe.

