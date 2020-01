Trois cent (300) kilogrammes de chanvre indien, soigneusement dissimulés dans des sacs. C’est la prise effectuée par les éléments du Commissariat d’Arrondissement de Pikine hier mercredi 22 janvier 2020, aux environs de 15 heures à la gare routière des baux maraîchers dans un bus en provenance du Mali.

Selon un communiqué du bureau des relations publiques de la police nationale, deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Le conducteur du bus de même que le propriétaire de la drogue sont activement recherchés, informe la même source. La drogue est mise sous scellé et le bus immobilisé au Commissariat, renseigne le communiqué du BRPP. Le Parquet a été avisé, et l’enquête se poursuit…