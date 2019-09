Accidents, meurtres en série, polémiques des familles religieuses sur l’Histoire générale du Sénégal, affaire Jeanne d’arc… Si l’on n’y prend garde, un grand malheur va s’abattre sur le Sénégal, prédit le marabout Baye Mamoune Niasse, par ailleurs membre du Cese.

Le Sénégal est secoué par la polémique sur l’Histoire générale du Sénégal, l’affaire Jeanne d’arc pour laquelle des dignitaires religieux sont montés au créneau pour réclamer la fermeture de l’école, etc… Le marabout politicien Baye Mamoune, qui est sorti de sa retraite spirituelle de 40 jours, a fait des révélations fracassantes. «Les choses risquent d’aller de mal en pis.

Prédiction et médiation

J’ai vu un grand malheur s’abattre sur le Sénégal », a-t-il confié. Il se propose de jouer les médiateurs entre Ahmet Khalifa Niasse et Tivaouane. Ce, après la déclaration d’Ahmed Khalifa Niass, demandant au Président Macky Sall de « reconnaître officiellement Thierno Amadou Tidjane Ba (…) comme Khalife général des Tidjanes ». Une déclaration mal perçue par Tivaouane. Le marabout politicien, qui lance un appel à la paix, compte se rendre à Tivaouane pour réconcilier la famille de Hadj Malick Sy et Ahmet Khalifa Niasse. Le fils de feu Serigne Mamoune Niass, Baye Mamoune Niass, ne compte pas s’en arrêter là. Il a pris l’engagement de reprendre son bâton de pèlerin, pour contacter l’ensemble des guides religieux du Sénégal dans le but d’éviter la catastrophe pour le Sénégal.

Audience avec le président de la République

Dans la foulée, le fils de feu Serigne Mamoune Niass demande une audience avec le chef de l’Etat, Macky Sall, pour lui expliquer le contenu de sa démarche. Baye Mamoune, qui a eu à sillonner le pays dans le cadre de ses «différentes caravanes de la paix» où il a été reçu par des guides religieux musulmans comme chrétiens, invite tous les Sénégalais à cultiver la paix. Selon lui, la tempête qui se profile à l’horizon doit être évitée par des prières formulées par tous. «Que les prières continuent pour que Dieu soit Clément avec nous», conclut-il.