Baye Mandione fait partie de ceux qui avaient tiré la sonnette d’alarme pour sauver Jules Baldé Jr qui était grièvement.

Et il avait même interpellé son coéquipier Ama Baldé en lui recommandant de le donner 5 millions pour ses traitements médicaux. Une sortie qui avait créé la polémique.

Et quelques jours après son décès, l’on a vu Wally Seck venir offrir une maison à la famille éplorée et le ministre des sports compte pendre en charge la famille pour une durée d’un an.

Des promesses qui n’enchantent guère Baye Mandione car selon lui, il fallait réagir au moment où il en avait besoin.

