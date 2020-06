Pour le compte de l’ultime journée de Bundesliga version 2019-2020 , samedi, le Bayern Munich n’a pas fait dans la dentelle et s’est imposé largement sur la pelouse de Wolfsburg (4-0). Notamment grâce à un superbe but de l’un des Frenchies du club bavarois, Michaël Cuisance (20 ans) , titularisé par Hans-Dieter Flick et auteur de son premier but avec le Rekordmeister. En conférence de presse d’après match, le technicien allemand a fait part de son souhait de conserver le milieu de terrain international U20 tricolore (7 sélections, 2 buts).

«Nous comptons sur Michaël. La saison prochaine, nous aurons besoin d’un effectif plus large pour pouvoir répondre aux attentes avec un calendrier ultra-chargé. Et je suis satisfait de son rendement ces dernières semaines, il progresse et il a montré aujourd’hui (samedi) pourquoi il a été régulièrement titulaire depuis un mois», a ainsi lâché Hansi Flick alors que Michaël Cuisance est courtisé par Bordeaux, Metz mais surtout l’OM, comme nous vous le révélions le 23 juin dernier.