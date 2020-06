Tanguy Kouassi (18 ans) va quitter le Paris Saint-Germain et signer son premier contrat professionnel avec le Bayern Munich . Ni le club parisien ni le club bavarois n’ont communiqué à ce sujet mais le fils du directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, vient de lâcher une petite bombe sur ses réseaux sociaux.

Selon Bild, Nick Salihamidzic évolue avec les U17 du club et a partagé dans sa story Instagram un montage photo du joueur parisien sous le maillot du Bayern, avec un comportement digne d’une célébration de but. Cette publication interroge et n’est désormais plus visible. A-t-il eu confirmation par son père d’une avancée significative dans le dossier ? On en saura plus dans les prochains jours voire dans les prochaines semaines.