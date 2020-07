La suite après cette publicité

Leroy Sané (24 ans) au Bayern, ce n’est plus qu’une question d’heures. Les médias allemands annonçaient mercredi soir l’arrivée du joueur de Manchester City à Munich pour y signer avec le Rekordmeister. On en sait désormais plus sur l’avancée du dossier. Ce jeudi matin, Bild nous apprend que l’international allemand (21 sélections, 5 buts) a passé sa visite médicale. Celle-ci s’est déroulée en deux parties.

La première a eu lieu mercredi soir avec notamment un radiologue, à la Säbener Strasse. Quant au deuxième volet, il y a pris part ce jeudi tôt dans la matinée. Il est arrivé à la Säbener Strasse à 7h30 dans une Audi rouge et en est ressorti trois heures après. Au programme, plusieurs examens internes.