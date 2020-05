Ce n’est un secret pour personne. Depuis un peu plus d’un an maintenant, le Bayern Munich fait tout son possible afin de recruter Leroy Sané. Sur la bonne voie l’été dernier, les Bavarois n’avaient pas réussi à faire venir le joueur de Manchester City, qui s’était gravement blessé. Mais les pensionnaires de l’Allianz Arena comptent bien parvenir à leurs fins cet été 2020 en mettant la main sur l’international allemand.

Une piste que valide totalement Franck Ribéry. Le Français, devenu une légende au Bayern Munich, suit toujours ce qu’il s’y passe et a été invité à donner son avis sur le joueur de City dans les colonnes de Sport Bild. «Leroy Sané est un bon joueur. Il peut faire des choses décisives. Il a le niveau pour le Bayern Munich. Si Leroy a besoin d’aide, il peut m’appeler autant qu’il veut». Nul doute que Sané appréciera !