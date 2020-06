Un départ de Thiago Alcantara du Bayern Munich est de plus en plus proche. L’international espagnol (37 sélections, 2 buts) ne devrait pas prolonger son contrat se terminant en juin 2021, ce qui oblige donc le club bavarois à le vendre cet été pour pouvoir en récupérer une somme d’argent. Du côté de Liverpool et Manchester City, Jürgen Klopp et Pep Guardiola apprécient particulièrement son profil et sont intéressés à l’idée de recruter celui qui évolue en Bavière depuis 2013.

Les Reds auraient même joué un rôle dans sa non-prolongation de contrat. Et une nouvelle glissée par Bild vient renforcer l’idée d’un départ. D’après le quotidien allemand, le milieu de terrain aurait fait ses adieux à plusieurs de ses coéquipiers. Le champion d’Allemagne est bel et bien en passe de perdre son important élément dans l’entrejeu. Reste à savoir qui de Liverpool ou Manchester City parviendra à le faire signer. Une chose est presque sûre, la prochaine destination de Thiago Alcantara devrait être l’Angleterre.