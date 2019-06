BBC-Aliou Sall : la riposte de BBY ce dimanche

Selon Seneweb, Benno Bokk Yakaar (BBY) va organiser, ce dimanche à la permanence de l’Apr, une conférence sur le thème : « Pétrole et gaz. »

Ceci, suite au tollé suscité par le reportage de la BBC intitulé « Un scandale à 10 milliards de dollars » et dans lequel Aliou Sall, le frère du chef de l’État est mouillé.

Une rencontre animée par le ministre du Pétrole et des Énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé, le journaliste et ancien ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly, l’avocat de l’État Me Ousmane Sèye, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, et le coordonnateur du Cos-Pretrogaz, Mamadou Fall Kane.

senego