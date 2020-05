L’affaire des droits TV est encore loin d’être terminée. Après avoir refusé de payer la note en résiliant leur contrat avec la LFP, Canal Plus et BeIN Sports avaient finalement versé une partie de la somme due grâce à d’âpres négociations menées par quelques présidents de Ligue 1. La chaîne cryptée a finalement fait un chèque de 37 M€ sur les 43 promis et la chaîne qatarie a mis 10,6 M€ sur les 15 M€ initialement prévus.

Ce soir, l’Equipe assure ce soir que BeIN Sports doit encore régler la deuxième partie des droits internationaux, soit 35 M€. Cette somme aurait dû être payée le 30 avril dernier mais l’argent n’est en réalité jamais parti. Des négociations sont menées et la Ligue espère récupérer au moins 16 M€, soit la partie des 35 M€ représentant les matchs déjà joués.