Arrêtés dans le cadre de leur manifestation de vendredi dernier devant les grilles du Palais, pour dénoncer la hausse du prix de l’électricité , Guy Maruis Sagna et Cie ont bénéficié d’un retour de parquet. Mais ces derniers ont entamé une grève de la faim pour protester contre leur détention. Présentement, ils se trouveraient dans les locaux du Commissariat central. Pour rappel,Guy Maruis Sagna et Cie sont poursuivis pour trouble à l’ordre public, attroupement, participation à une manifestation non autorisée, rébellion et violence contre un agent dans l’exercice de ses fonctions.Affaire à suivre.

