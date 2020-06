Elle a pris son temps. La FBF (Fédération béninoise de football) a enfin prononcé l’annulation de sa saison 2019-2020. Ceci après deux reports de sa décision.

“Le comité exécutif a fait le constat que la situation ne s’est guère améliorée (…). Au contraire, les cas de contaminations évoluent de manière très inquiétante, d’où la nécessité de redoubler de vigilance, d’éviter de créer une nouvelle situation favorable à l’exposition des acteurs impliqués dans les différents championnats et de freiner la propagation du virus“, indique la FBF.

“La conséquence immédiate de cette décision est l’annulation de la saison 2019-2020, ce qui induit qu’aucune équipe ne monte et qu’aucune ne descend. Sont donc éligibles pour la saison 2020-2021, les mêmes clubs des Ligues 1, 2 et 3“, ajoute l’instance.

Pas non plus de désignations encore pour les coupes interclubs de la CAF la saison prochaine. Et il faudra attendre une prochaine assemblée générale pour décider de la saison de football 2020-2021.

